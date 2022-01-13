В Реже прокуратура ответила обвинившим опеку в смерти матери-одиночки соседям

В результате проверка не показала никаких нарушений опеки. Неисправная проводка является угрозой жизни детям, а потому все было сделано законно. Однако прокуратура нашла нарушения в детском саду и школе, куда ходили дети. В частности, они не проявили бдительность и не сообщили, что обстановка в семье неблагополучная.