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Близкие рассказали об убитой в Казахстане многодетной матери из Свердловской области

14 января 14:37
Фото: Страница Марии во "ВКонтакте"
Родные и знакомые рассказали о свердловчанке Марии Ким, убитой 6 января бандитами в городе Тараз.

Девушка переехала в Тараз из Тавды после окончания девятого класса в 2010 году. В Свердловской области у Марии остались мать и брат.

Дети остаются со мной. Маша была светлым человеком, всем хотела помочь и всех понять,написала в социальных сетях свекровь свердловчанки Евгения Ким.

Как рассказывает коллега девушки, работавшая с ней в кофейне «Дискавери», Мария была очень отзывчивым, добрым и честным человеком. Такого же мнения о маме троих детей и знакомый из Свердловской области, сообщает «КП-Екатеринбург».

У неё папа с Казахстана, она уехала после школы к нему. Там училась, закончила учебу с красным дипломом. Там познакомилась со своим мужем,рассказывает житель Тавды.

По словам все того же знакомого, муж бросил Марию где-то за год до трагедии.

Вместе с девушкой погибла и ее коллега. Похоронили Марию в Казахстане.

Напомним, что генконсульство России в Алма-Ате обещала оказать материальную помощь семье убитой свердловчанки.

Многодетная мать из Свердловской области была убита во время протестов в Казахстане
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#Казахстан#Убийство#Массовые беспорядки#Происшествия
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