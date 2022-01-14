Всплеск заболеваемости COVID-19 вторые сутки фиксируют свердловские медики
Согласно данным оперативного штаба Свердловской области, на 14 января коронавирус подтвердился еще у 536 жителей региона, половина из них — в Екатеринбурге. Суточный прирост по стране составил 23,8 тысячи россиян.
Общее количество свердловчан с диагнозом COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале составляет почти 204,5 тысячи человек. В России в целом количество зафиксированных случаев коронавируса составляет почти 10 миллионов 750 тысячи человек.
Смертность от COVID-19 продолжает снижаться на Среднем Урале
На 14 января в Свердловской области зафиксировано 19 летальных исходов жителей региона с подтвержденным коронавирусом. Суточный прирост умерших от инфекции в России составляет 739 случаев.
Общее количество летальных исходов в Свердловской области — 9,7 тысячи человек, по России — почти 320 тысячи случаев.
Количество излечившихся от COVID-19 набирает положительную динамику
За последние сутки от коронавируса на Среднем Урале излечилось 547 человек. Общее число выписанных достигло 178,6 тысячи свердловчан.
В России суточный прирост излечившихся составил на 14 января почти 25 тысяч случаев. Общее число выписанных пациентов — 9 миллионов 809,3 тысячи россиян.