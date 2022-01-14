Екатеринбург планируется сделать межрегиональным узлом транспортной торговли

Для того, чтобы реализовать проект, необходимо использовать около 10,3 миллиарда рублей внебюджетных средств. Они будут направлены как на строительство, так и на реконструкцию складских комплексов. В проекте сказано, что подходящие условия, чтобы доставлять, перерабатывать и хранить товарные потоки, создает подходящее расположение Свердловской области.