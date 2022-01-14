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Екатеринбург планируется сделать межрегиональным узлом транспортной торговли

14 января 16:33
Фото: pixabay
Предполагается, что к 2030 году Екатеринбург станет евро-азиатским узлом оптовой торговли и логистических услуг. Об этом сказано в стратегическом проекте городской администрации.

Для того, чтобы реализовать проект, необходимо использовать около 10,3 миллиарда рублей внебюджетных средств. Они будут направлены как на строительство, так и на реконструкцию складских комплексов. В проекте сказано, что подходящие условия, чтобы доставлять, перерабатывать и хранить товарные потоки, создает подходящее расположение Свердловской области.

Таким образом подчеркивается, что в уральской столице присутствует недостаток складов классов А и B+, нехватка кадров и иные проблемы, которые решаются развитием логистики. Также в Екатеринбурге планируется выполнить крупные инфраструктурные проекты в четырех логистических узлах.

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#Торговля#Екатеринбург#Транспорт#Свердловская область#Новости УрФО#Общество
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