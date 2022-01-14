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Экс-глава Тагилстроя Денис Парамонов возглавил МУП «Тагилэнерго» в Нижнем Тагиле

14 января 09:10
Фото: «Тагильский рабочий»
Бывший глава Тагилстроевского района Денис Парамонов после своей отставки возглавит МУП «Тагилэнерго». Его место в ближайшее время займет экс-начальница миграционной службы МУ МВД России «Нижнетагильское» Оксана Першина.

Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Обязанности главы района исполняет его заместитель Оксана Борисовна Першина, добавили в мэрии.

Ранее Оксана Першина занимала пост начальницы миграционной службы в Нижнем Тагиле. С 1 января экс-силовик ушла на пенсию.

Денис Парамонов уволен с должности главы района и переведен на не менее ответственный пост директора МУП «Тагилэнерго», подытожили в горадминистрации.

По оценкам экспертов Денис Парамонов не вошел в ТОП-100 влиятельных тагильчан в 2021 году.

ТОП-100 самых влиятельных людей Нижнего Тагила в 2021 году
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