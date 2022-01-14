Экс-глава Тагилстроя Денис Парамонов возглавил МУП «Тагилэнерго» в Нижнем Тагиле

Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Обязанности главы района исполняет его заместитель Оксана Борисовна Першина, добавили в мэрии.
Ранее Оксана Першина занимала пост начальницы миграционной службы в Нижнем Тагиле. С 1 января экс-силовик ушла на пенсию.
Денис Парамонов уволен с должности главы района и переведен на не менее ответственный пост директора МУП «Тагилэнерго», подытожили в горадминистрации.
По оценкам экспертов Денис Парамонов не вошел в ТОП-100 влиятельных тагильчан в 2021 году.