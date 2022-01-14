Из-за поломки автомобиля под Нижним Тагилом чуть не замерзла семейная пара

За два часа машина остыла на столько, что мужчина и женщина чуть не замерзли. И тогда они позвонили в полицию. Приняв звонок, дежурный нижнетагильского отдела МВД направил к терпящим бедствие патрульных. Сотрудники ДПС без труда нашли супругов и отогрели их в служебном автомобиле, после чего нашли эвакуатор и отправили путешественников на родину, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.