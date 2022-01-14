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Из-за поломки автомобиля под Нижним Тагилом чуть не замерзла семейная пара

14 января 08:53
Фото: 1МI
Утром 13 января на выезде из Нижнего Тагила сломался автомобиль. Помощь попавшим в беду оказывали полицейские.

В ночь на 13 января из Нижнего Тагила пыталась уехать семейная пара. На своем автомобиле марки «Renault Logan» супруги выехали в сторону деревни Усть–Утка, чтобы добраться до родного Магнитогорска. Однако на 9 километре мотор у машины заглох. Водитель пытался «реанимировать» двигатель, но не смог. Звонки в службы эвакуации транспорта тоже результата не дали.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

За два часа машина остыла на столько, что мужчина и женщина чуть не замерзли. И тогда они позвонили в полицию. Приняв звонок, дежурный нижнетагильского отдела МВД направил к терпящим бедствие патрульных. Сотрудники ДПС без труда нашли супругов и отогрели их в служебном автомобиле, после чего нашли эвакуатор и отправили путешественников на родину, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

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#Полицейские#Супруги#Спасатели#Нижний Тагил#Происшествия
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