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МСП взяли кредиты более чем за 25 млрд рублей через "зонтичные" поручительства

14 января 12:46
Фото: pixabay.com
Благодаря механизму “зонтичного” поручительства Корпорации МСП (входит в состав группы ВЭБ.РФ) субъекты малого и среднего предпринимательства смогли привлечь кредитные средства в размере свыше 25 млрд рублей с момента запуска механизма в сентябре 2021 года.

Такую информацию озвучил глава корпорации Александр Исаевич в ходе пленарного заседания Всероссийского форума семейного предпринимательства “Успешная семья – успешная Россия!”. Об этом сообщает издание tass.ru.

Исаевич, комментируя выданные в рамках механизма кредиты, отметил: по поручению Владимира Путина был запущен пилот по “зонтичному” механизму. В 2021 году он шел в течение трех месяцев.

По словам главы Корпорации МСП, главная цель, поставленная при реализации пилотного проекта, заключалась в том, чтобы те бизнесмены, которым ранее отказывали в кредитовании, могли получить кредит. “Мы еще досчитываем результаты, но из того, что мы видели на конец декабря, – это более 25 млрд рублей", – подчеркнул Александр Исаевич.

Глава корпорации также добавил: каждый бизнесмен, получивший кредит, не смог бы этого сделать, если бы механизма не было. “Зонтичный” механизм ставит перед собой основную задачу: расширить доступ бизнеса к заемному финансированию. В рамках реализации проекта к 2024 году предприятия микро-, малого и среднего бизнеса смогут получить финансирование в размере более 600 млрд руб при обеспечении поручительствами Корпорации МСП на общую сумму минимум 300 млрд рублей.

IV Всероссийский форум семейного предпринимательства “Успешная семья – успешная Россия!” проводится в Москве. Мероприятие организует Торгово-промышленная палата (ТПП) России. Основными темами форума значатся вопросы комплексной и системной поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе семейных предприятий: от законодательства до кредитно-финансовых услуг, от брендирования до запуска новых направлений деятельности.

Помимо этого, на форуме подведут итоги реализации в прошлом году специального проекта Торгово-промышленной палаты РФ “100 надежд бизнеса”. Победители из числа его участников будут награждены.

#Общество
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