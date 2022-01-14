МСП взяли кредиты более чем за 25 млрд рублей через "зонтичные" поручительства

Глава корпорации также добавил: каждый бизнесмен, получивший кредит, не смог бы этого сделать, если бы механизма не было. “Зонтичный” механизм ставит перед собой основную задачу: расширить доступ бизнеса к заемному финансированию. В рамках реализации проекта к 2024 году предприятия микро-, малого и среднего бизнеса смогут получить финансирование в размере более 600 млрд руб при обеспечении поручительствами Корпорации МСП на общую сумму минимум 300 млрд рублей.