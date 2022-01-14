Резкий рост числа заболевших COVID-19 ожидают свердловские власти

Напомним, что в регионе уже произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 536 заболевших, тогда как все дни новогодних каникул эта цифра была ниже 400. Тем не менее, QR-каникулы в Свердловской области были продлены до 20 января.