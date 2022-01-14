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Резкий рост числа заболевших COVID-19 ожидают свердловские власти

14 января 14:03
Фото: Pixabay
Рост заболеваемости коронавирусом ждет Свердловскую область в ближайшее время.

Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на закрытом совещании с главными врачами больниц региона. Это связано с тем, что новый штамм «омикрон» в шесть раз заразнее всех предыдущих.

Павел Креков уверен, что в самое ближайшее время в области будут зарегистрированы первые случаи заражения «омикроном», сообщает E1.

Я, честно говоря, если не уверен, то очень подозреваю, что у нас популяция имеет место,сказал Креков.

Напомним, что в регионе уже произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 536 заболевших, тогда как все дни новогодних каникул эта цифра была ниже 400. Тем не менее, QR-каникулы в Свердловской области были продлены до 20 января.

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#Омикрон#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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