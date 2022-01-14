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Свердловские власти пояснили причину не приходящих привитым QR-кодов

14 января 14:37
Фото: 1MI
Власти Свердловской области пояснили, по какой причине не все граждане, которые вакцинировались против коронавируса, получают QR-коды.

Главная причина — нарушения. Их допускают врачи больниц, когда вносят данные привитых пациентов. Об этом заявил заместитель губернатора региона Павел Креков. По его словам, необходимо обращать внимание, верно ли вносятся данные о вакцинации, которые потом приходят «Госуслуги» и в сертификат.

Врачи ошибаются как в буквах, так и цифрах, что и служит причиной неполучения QR-кодов. Данные на декабрь 2021 года гласят, что в общей сложности во время внесения ошибались 57 медицинских учреждений. В других 44 больницах данные попадали в базу дольше отведенного времени.

Напомним, изменены правила посещения «свободных зон» от коронавируса. QR-коды не требуются до 20 января. Данный указ подписал губернатор области Евгений Куйвашев.

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#Свердловская область#QR-код#Вакцинация#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Коронавирус#Здоровье
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