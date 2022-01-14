Свердловские власти пояснили причину не приходящих привитым QR-кодов

Врачи ошибаются как в буквах, так и цифрах, что и служит причиной неполучения QR-кодов. Данные на декабрь 2021 года гласят, что в общей сложности во время внесения ошибались 57 медицинских учреждений. В других 44 больницах данные попадали в базу дольше отведенного времени.