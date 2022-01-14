Тагильчане обсуждают проект развития деревни Усть-Утка

План строительства масштабный, поясняют в администрации Нижнего Тагила. Средства на его воплощение в жизнь будут перечисляться из нескольких источников, в том числе и внебюджетных. Новый объект позволит полноценно проводить культурные и досуговые мероприятия, а так позволит развивать туризм на территории муниципалитета.