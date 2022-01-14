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Тагильчане обсуждают проект развития деревни Усть-Утка

14 января 06:17
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Стартовало общественное обсуждение проекта «Комплексное развитие деревни Усть-Утка городского округа Нижний Тагил Свердловской области».

В Нижнем Тагиле стартовали очередные публичные слушания. На этот раз они касаются деревни Усть-Утка. В 2023 году там планируют построить культурно-досуговый центр «Русская изба». Но для этого важно согласовать приобретение необходимого оборудования.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

План строительства масштабный, поясняют в администрации Нижнего Тагила. Средства на его воплощение в жизнь будут перечисляться из нескольких источников, в том числе и внебюджетных. Новый объект позволит полноценно проводить культурные и досуговые мероприятия, а так позволит развивать туризм на территории муниципалитета.

С паспортом проекта можно ознакомиться здесь. Обсуждение закончится 24 января.

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