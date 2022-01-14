Тагильский «Водоканал-НТ» заплатит 12 штрафов за экологические нарушения

Posted 14 января 2022, 12:22
Published 14 января 2022, 12:22
Modified 19 июня 2022, 17:35
Updated 19 июня 2022, 17:35
Всего ведомством на юрлицо и виновные должностные лица было наложено 12 штрафов. При проверке «Водоканала» были выявлены нарушения при использовании водных объектов во время экологического контроля, а также неверно предоставленные данные в декларации о воздействии на окружающую среду и в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду.
По всем нарушениям природоохранного законодательства возбуждены административные дела, сообщили в пресс-службе Уральского управления Росприроднадзора.