Тагильский «Водоканал-НТ» заплатит 12 штрафов за экологические нарушения

Всего ведомством на юрлицо и виновные должностные лица было наложено 12 штрафов. При проверке «Водоканала» были выявлены нарушения при использовании водных объектов во время экологического контроля, а также неверно предоставленные данные в декларации о воздействии на окружающую среду и в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду.