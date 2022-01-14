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Posted 14 января 2022, 12:22

Published 14 января 2022, 12:22

Modified 19 июня 2022, 17:35

Updated 19 июня 2022, 17:35

Тагильский «Водоканал-НТ» заплатит 12 штрафов за экологические нарушения

Тагильский «Водоканал-НТ» заплатит 12 штрафов за экологические нарушения

14 января 2022, 12:22
Фото: 1MI.
Тагильское ООО «Водоканал-НТ» оштрафовано Росприроднадзором за нарушения природоохранного законодательства.

Всего ведомством на юрлицо и виновные должностные лица было наложено 12 штрафов. При проверке «Водоканала» были выявлены нарушения при использовании водных объектов во время экологического контроля, а также неверно предоставленные данные в декларации о воздействии на окружающую среду и в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

По всем нарушениям природоохранного законодательства возбуждены административные дела, сообщили в пресс-службе Уральского управления Росприроднадзора.

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