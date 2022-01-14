Улицу вместе жилыми домами и постройками затопило в поселке под Асбестом

По словам местной жительницы, проживающей в доме № 23 на улице Кузнецова, вода затопила баню и гараж, а также постройки, где находятся домашние животные. Вода идет со стороны моста, находящегося на улице Павлова.
Второй год жители поселка Черемша ждут с ужасом наступления холодов и вместе с ними воды, которая хорошо топит их хозяйство и бедных животных! Ждать долго не пришлось. сообщила подписчица группы «Инцидент Асбест».
По ее словам, местные власти проблему решить не пытаются.
Сегодня, 14 января, специалисты коммунальных служб начали работы по устранению аварии.
Специалистами отдела общественной безопасности и отдела ЖКХ городской администрации совместно с Горэнерго и жителями организована работа по отведению воды, то есть «пробивается» дорога воде для устранения подтопления,сообщается на официальной странице правительства Свердловской области во ВКонтакте.
Редакция TagilCity.ru направит официальный запрос в администрацию Асбеста, чтобы узнать почему и как часто происходит затопление данной улицы и решается ли проблема.