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В отношении вооруженного водителя Lexus в Березовском заведут уголовное дело

14 января 10:05
Фото: pixabay.com
В отношении водителя Lexus в Березовском, который стрелял из травматического оружия в мужчину, заведут уголовное дело. Об этом заявили в свердловском управлении МВД.

В Березовском 29 октября не поделили дорогу «Газель» и «Lexus». Иномарка пыталась объехать большегруз, перестраиваясь из правого ряда в левый без включения сигнала поворота. Но ничего из этого не получилось, так как водитель грузовика проявил неуступчивость.

Из-за этого сидевший за рулем внедорожника стал нецензурно ругаться, но разобраться с ним «газелист» не смог. Стоило выйти из машины, как в его сторону прогремели выстрелы. Одна пуля из травматического пистолета попала ногу, а другая в живот. Но полиция не стала возбуждать уголовное дело. После выписки из больницы пострадавший обратился в прокуратуру.

Водитель «Lexus» не извинился, но прислал на банковскую карту 5000 рублей. И только после публикаций в СМИ полиция все-таки решила возбудить уголовное дело.

Адвокат пострадавшего считает, что в действиях агрессивного водителя усматриваются признаки состава двух статей УК РФ. Это: «Причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» (ст. 115 УК РФ) и «Хулиганство с применением оружия» (ст. 213 УК РФ). Однако в областном управлении МВД склоняются в пользу первой, более легкой. О чем и заявил Е1 руководитель пресс-службы областного полицейского ведомства Валерий Горелых.

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