В отношении вооруженного водителя Lexus в Березовском заведут уголовное дело

Из-за этого сидевший за рулем внедорожника стал нецензурно ругаться, но разобраться с ним «газелист» не смог. Стоило выйти из машины, как в его сторону прогремели выстрелы. Одна пуля из травматического пистолета попала ногу, а другая в живот. Но полиция не стала возбуждать уголовное дело. После выписки из больницы пострадавший обратился в прокуратуру.