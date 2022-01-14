За секс с 14-летним сыном подруги тагильчанке грозит до 10 лет тюрьмы

На момент совершения преступления мальчику было 13 лет. В последний раз женщина с ним виделась в его день рождения. Когда мама мальчика обо всем узнала и сразу подала заявление в полицию. Делом занимается следственный комитет. Обвиняемая уже написала явку с повинной, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.