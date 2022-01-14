Житель Североуральска покончил с собой в Великом Новгороде

На перевозку тела требуется порядка 110-170 тысяч рублей, которые Андрей сейчас пытается собрать, так как кредит в банке ему не одобрили, сообщает «КП-Екатеринбург». Выехать в Великий Новгород он намерен уже в эти выходные.