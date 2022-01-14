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Житель Североуральска покончил с собой в Великом Новгороде

14 января 11:28
Фото: 1MI
Житель Североуральска Евгений Брюхов покончил с собой в Великом Новгороде, куда уехал с невестой на заработки.

Трагедия произошла 12 января. В новогодние праздники пара серьезно поругалась и так и не смогла помириться. Тело Евгения его невеста нашла в подъезде общежития птицефабрики, на которой они работали.

У Евгения остался брат Андрей, живущий в Ревде. Сейчас он хочет забрать тело родственника на родину. Как ему сказали в морге Великого Новгорода, сделать это нужно до 17 января, иначе Евгения похоронят за счет государства.

На перевозку тела требуется порядка 110-170 тысяч рублей, которые Андрей сейчас пытается собрать, так как кредит в банке ему не одобрили, сообщает «КП-Екатеринбург». Выехать в Великий Новгород он намерен уже в эти выходные.

Жители Серова организовали сбор средств в поддержку семьи погибшего, но на данный момент удалось собрать лишь 650 рублей.

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