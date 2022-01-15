TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ДТП с такси «Успех» и легковушкой произошло на улице Алтайская в Нижнем Тагиле

15 января 17:14
Вечером 15 января на улице Алтайская в Нижнем Тагиле случилось ДТП, в котором пострадали два легковых автомобиля. Одно из них такси «Успех». Авария случилась по направлению в сторону центра города, около школы № 20. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали очевидцы.

На видеозаписи с места событий можно увидеть, что у первой серебристой иномарки поврежден капот. Очевидцы на видео предполагают, что она врезалась в столб, но, заметив вторую машину, опровергают это. Также в аварии пострадала легковушка-такси темного цвета. У машины искорежен бампер и открыта дверь со стороны водительского сидения.

Морды просто нет,говорит на видео одна из свидетельниц.

2-летняя девочка пострадала в ДТП с участием такси «Успех» в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

На место инцидента уже прибыли сотрудники ГИБДД, врачи «скорой помощи» и пожарные. Установлено, что в дорожной аварии пострадали три человека, в том числе 2-летняя девочка.

Напомним, 14 января, около 14.00, на 184 километре дороги «Екатеринбург-Серов» случилось ДТП, в котором был травмирован 11-летний мальчик.

Стали известны подробности ДТП под Кушвой с 11-летним пострадавшим
Узнать подробнее

Материалы по теме
Водитель «семерки» влетел в большегруз и погиб на месте ДТП на свердловской трассеОгромная пробка образовалась на трассе Екатеринбург — Тюмень из-за серьезного ДТП11-летний ребенок пострадал в ДТП на трассе «Екатеринбург-Серов»Стали известны подробности ДТП под Кушвой с 11-летним пострадавшим
#Такси#Улица Алтайская#Алтайская#ДТП#Нижний Тагил#Эксклюзив
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25