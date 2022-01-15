ДТП с такси «Успех» и легковушкой произошло на улице Алтайская в Нижнем Тагиле

На видеозаписи с места событий можно увидеть, что у первой серебристой иномарки поврежден капот. Очевидцы на видео предполагают, что она врезалась в столб, но, заметив вторую машину, опровергают это. Также в аварии пострадала легковушка-такси темного цвета. У машины искорежен бампер и открыта дверь со стороны водительского сидения.