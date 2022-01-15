Рецидивист из Асбеста осужден на 4,5 года за избиение студента

Происшествие случилось в клубе «Неон» в ночь с 25 на 26 июня прошлого года. Студент-медик пришел в клуб вместе с дядей. Когда один из посетителей подошел и ударил дядю, юноша вступился за родственника. Дерущихся разняли охранники, но на улице история получила продолжение.