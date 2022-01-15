TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Рецидивист из Асбеста осужден на 4,5 года за избиение студента

15 января 10:20
Фото: 1MI
Житель Асбеста Александр Никулин приговорен к 4,5 годам лишения свободы за избиение 19-летнего студента в ночном клубе.

Происшествие случилось в клубе «Неон» в ночь с 25 на 26 июня прошлого года. Студент-медик пришел в клуб вместе с дядей. Когда один из посетителей подошел и ударил дядю, юноша вступился за родственника. Дерущихся разняли охранники, но на улице история получила продолжение.

Там юношу покалечили. Конкретно Никулин повалил его и с разбега бил студента в лицо. В тяжелом состоянии с проломленной головой и сломанными ребрами пострадавший был отправлен в областную столицу на вертолете.

Никулин же был вскоре задержан. Он и ранее был судим за побои, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. В итоге суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы — это больше, чем требовал прокурор.

Мужчина убил случайного прохожего в Екатеринбурге и получил 11 лет колонии
Узнать подробнее

Мать покалеченного студента с приговором не согласилась и обжаловала его, считая слишком мягким, сообщает Е1.

Материалы по теме
Пьяный свердловчанин избил до смерти собутыльника и попал под судТрое уральцев отрезали ухо мужчине и украли из квартиры телевизор в Екатеринбурге
#Избиение#Асбест#Приговор#Студент#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25