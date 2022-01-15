Рецидивист из Асбеста осужден на 4,5 года за избиение студента

Происшествие случилось в клубе «Неон» в ночь с 25 на 26 июня прошлого года. Студент-медик пришел в клуб вместе с дядей. Когда один из посетителей подошел и ударил дядю, юноша вступился за родственника. Дерущихся разняли охранники, но на улице история получила продолжение.
Там юношу покалечили. Конкретно Никулин повалил его и с разбега бил студента в лицо. В тяжелом состоянии с проломленной головой и сломанными ребрами пострадавший был отправлен в областную столицу на вертолете.
Никулин же был вскоре задержан. Он и ранее был судим за побои, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. В итоге суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы — это больше, чем требовал прокурор.
Мать покалеченного студента с приговором не согласилась и обжаловала его, считая слишком мягким, сообщает Е1.