Торгово-промышленная палата хочет и дальше поддерживать семейный бизнес в России

Президент ТПП РФ Сергей Катырин рассказал, что существуют проблемы, с которыми пришлось столкнуться в деятельности. Теперь он с коллегами считает, что необходимо создать площадку для общего обсуждения проблем, которые в дальнейшем будут решаться с Государственной Думой и Советом Федерации, сообщает РБК+.