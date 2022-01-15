Волонтеры собирают средства на центр для диких животных в Нижнем Тагиле

По ее словам, идея создать центр возникла в минувшем года, но все началось намного раньше — в 2014 году. В то время Юлия нашла на улице птицу, которая не смогла выжить, поскольку девушка не отыскала в Нижнем Тагиле ни одного человека, способного ей помочь. Тогда Юлия поняла, что должна действовать своими силами. Много лет она лечит и выхаживает раненых птиц, чтобы потом отпустить их на волю.