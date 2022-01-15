Волонтеры собирают средства на центр для диких животных в Нижнем Тагиле

По ее словам, идея создать центр возникла в минувшем года, но все началось намного раньше — в 2014 году. В то время Юлия нашла на улице птицу, которая не смогла выжить, поскольку девушка не отыскала в Нижнем Тагиле ни одного человека, способного ей помочь. Тогда Юлия поняла, что должна действовать своими силами. Много лет она лечит и выхаживает раненых птиц, чтобы потом отпустить их на волю.
Теперь девушка с единомышленниками собирает один миллион рублей, чтобы построить реабилитационный центр. По словам Юлии, у нее есть свой собственный участок, потому, если удастся переоформить документы, вольеры и стационар появятся там. До весны 2022 году центр планируется зарегистрировать официально.
Как только соберем нужную сумму, мы начнем строить вольеры и полностью оборудуем стационарное отделение. Обязательно будут помещения для тяжелобольных птиц и карантинная зона. Я больше не могу жертвовать своей квартирой, все птицы живут на участке,рассказала редакции Юлия.
Тагильчанка отметила, что в центре будет работать она сама, ее заместитель и волонтеры. Предполагается, что заниматься помощью животных будут именно добровольцы, поскольку руководство центра пока не имеет возможности выплачивать заработную плату.
Основная наша цель — благоустроить все услуги для птиц. Пока мы держимся за счет волонтеров и добрых людей, но в основном, все лежит на моих плечах,отметила тагильчанка.
Зоозащитница надеется, что в дальнейшем центр выйдет на самообеспечение и перестанет зависеть от пожертвований и поставщика. Предполагается продажа мерча, сувениров и подделок.
Я верю, что мы сможем собрать нужную сумму. Я приложу для этого максимум усилий,в завершение сказала Юлия.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, как Юлия Жеребцова спасает раненых птиц. Пернатых она выхаживала в обычной «хрущевке» недалеко от центра Вагонки.