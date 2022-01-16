На Среднем Урале с 3 января ищут без вести пропавшего подростка

С собой у подростка не было ничего. Был одет в чёрное пальто, такого же цвета брюки, шапку и ботинки, сообщают волонтеры. Всех, кому что-либо известно о Константине Коробицыне, просят сообщать в полицию по телефонам 02, 102 или в организацию «Лиза Алерт» по номеру: 8- 800- 700- 54-52.