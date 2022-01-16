Новая неделя в Свердловской области начнется с 30-градусного мороза

В Екатеринбурге ночью понедельника обещают 15-17 мороза, а днем — до -12 градусов Цельсия. В ночь на 18 января столбики термометров опустятся до -25 градусов максимально. Однако уже днем воздух может прогреться до -7…-12 градусов. В течение суток возможны: снег, гололед, иней.