TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Омикрон» подтвердился у четырех жителей Свердловской области

16 января 08:49
Фото: 1МI
Новый штамм коронавируса «Омикрон» пришел и в Свердловскую область. Инфекция подтвердилась уже у четырех свердловчан.

По данным оперативного штаба Свердловской области, «Омикрон» был лабораторно подтвержден у четырех свердловчан. В настоящий момент медики проводят все необходимые противоэпидемиологические меры с инфицированными и их близкими.

Ранее новый штамм был зафиксирован в 40 регионах страны. В Свердловской области данные случаи — первые.

По словам медиков и инфекционистов, вакцина от коронавируса активна и против «омикрона». В настоящий момент у 63,7% россиян выработан коллективный иммунитет к коронавирусу.

Свердловский врач Харитонов назвал «Омикрон» последней атакой COVID-19
Узнать подробнее

Материалы по теме
Пришествие «Омикрона» в Свердловскую область: мнение уральского медикаВласти Свердловской области усилено готовятся к появлению омикрон-штаммаПочти 700 случаев штамма коронавируса «омикрон» выявлено в России
#Омикрон#Вакцинация#Вакцина#Коронавирус#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25