По делу экс-начальника ГИБДД Тагила Анатолия Чернова осталось только последнее слово

О причинах постоянных переносов заседаний правозащитник заявил, что это происходит из-за сильной загруженности самого Тагилстроевского райсуда. Согласно информации из картотеки дел, предварительное слушание прошло 6 августа 2021 года. Другие 8 заседаний были отложены по «другим основаниям».