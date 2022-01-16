Проект «Точка опоры» общественников из Нижнего Тагила выиграл грант президента

О своей победе общественная организация «Город добрых людей» из Нижнего Тагила сообщила на своей странице в соцсетях. «Точка опоры», с которой тагильчане заявились на грант президента РФ Путина, является продолжением социально-театрального проекта для подростков.
С 1 февраля наши партнеры — команда психологов АНО «Центр семейной терапии и консультирования» начинают реализацию городского социального проекта «Команды поддержки ребенку и семье», рассказали общественники.
В рамках данной программы будет развиваться и реализовываться идея помощи семьям, попавшим в тяжелую ситуацию, например, пережившим травмы и жестокое обращение. Также в рамках данного проекта смогут нормализовать отношения в семье и тагильчане с детьми. По словам представителей общественной организации, помощь детям и подросткам будет оказана бесплатно благодаря поддержке государства.