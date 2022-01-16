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Проект «Точка опоры» общественников из Нижнего Тагила выиграл грант президента

16 января 07:51
Фото: pixabay
Представители «Города добрых людей» из Нижнего Тагила выиграли президентский грант. Проект «Точка опоры» для подростков благодаря финансовой поддержке государства стартует 1 февраля.

О своей победе общественная организация «Город добрых людей» из Нижнего Тагила сообщила на своей странице в соцсетях. «Точка опоры», с которой тагильчане заявились на грант президента РФ Путина, является продолжением социально-театрального проекта для подростков.

С 1 февраля наши партнеры — команда психологов АНО «Центр семейной терапии и консультирования» начинают реализацию городского социального проекта «Команды поддержки ребенку и семье», рассказали общественники.

В рамках данной программы будет развиваться и реализовываться идея помощи семьям, попавшим в тяжелую ситуацию, например, пережившим травмы и жестокое обращение. Также в рамках данного проекта смогут нормализовать отношения в семье и тагильчане с детьми. По словам представителей общественной организации, помощь детям и подросткам будет оказана бесплатно благодаря поддержке государства.

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