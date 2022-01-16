Свердловчанин сдал полиции активистов «Народного контроля» из Верхней Пышмы

После публикации данной записи хозяин гаража написал заявление в полицию. Сергей сообщил правоохранителям, что все лишь покупал запчасти на машину товарища за свой счет, позднее владелец автомобиля возвращал деньги свердловчанину на счет. Пострадавший от деятельности «Народного контроля» уралец подчеркнул, что ремонтом автомобиля он не занимался, а обвинения активистов не имеют под собой никакого основания. Сергей даже потребовал у них предоставить документы, которые подтвердят данный факт, в том числе, получения им почти 200 тысяч рублей за услуги.