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Без вести пропавшую в Нижнем Тагиле женщину разыскивают третий год

17 января 01:48
Фото: 1MI
На территории Свердловской области третий год разыскивают жительницу Нижнего Тагила Светлану Бабушкину.

На момент исчезновения тагильчанке Светлане Бабушкиной было 45 лет. Женщина 1974 года рождения ушла из своего дома 29 августа 2019 года и назад не вернулась. О ее местонахождении и судьбе никому ничего не известно. Полицейские и волонтеры продолжают поиски.

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Фото: ЛизаАлерт

Приметы без вести пропавшей: рост 170 см, нормальное телосложение, темно-русые или окрашенные в белый цвет волосы, карие глаза.

Во что она была одета — неизвестно. О каких-то особых приметах не сообщается.

Информацию о местонахождении Светланы Бабушкиной просят сообщать в полицию по номерам 02, 102 или поискового отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52.

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