Без вести пропавшую в Нижнем Тагиле женщину разыскивают третий год

На момент исчезновения тагильчанке Светлане Бабушкиной было 45 лет. Женщина 1974 года рождения ушла из своего дома 29 августа 2019 года и назад не вернулась. О ее местонахождении и судьбе никому ничего не известно. Полицейские и волонтеры продолжают поиски.
Приметы без вести пропавшей: рост 170 см, нормальное телосложение, темно-русые или окрашенные в белый цвет волосы, карие глаза.
Во что она была одета — неизвестно. О каких-то особых приметах не сообщается.
Информацию о местонахождении Светланы Бабушкиной просят сообщать в полицию по номерам 02, 102 или поискового отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52.