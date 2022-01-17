Без вести пропавшую в Нижнем Тагиле женщину разыскивают третий год

На момент исчезновения тагильчанке Светлане Бабушкиной было 45 лет. Женщина 1974 года рождения ушла из своего дома 29 августа 2019 года и назад не вернулась. О ее местонахождении и судьбе никому ничего не известно. Полицейские и волонтеры продолжают поиски.