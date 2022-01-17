Еще 537 человек заболели COVID-19 в Свердловской области

Posted 17 января 2022, 11:11
Published 17 января 2022, 11:11
Modified 29 ноября 2024, 18:31
Updated 29 ноября 2024, 18:31
Больше половины из них, 285, пришлись на областную столицу. Общее количество заболевших в регионе за время пандемии преодолело отметку в 206 тысяч.
324 госпитализированных больных находятся в тяжелом состоянии, из них 132 — на аппаратах искусственной вентиляции легких. 21 человек умер от COVID-19.
Выписались и отправились домой за прошедший день 739 свердловчан, сообщили в областном оперштабе.
В России были зарегистрированы 30 726 новых случаев заражения. 670 россиян умерли от коронавируса.