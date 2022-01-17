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Posted 17 января 2022, 11:11

Published 17 января 2022, 11:11

Modified 29 ноября 2024, 18:31

Updated 29 ноября 2024, 18:31

Еще 537 человек заболели COVID-19 в Свердловской области

Еще 537 человек заболели COVID-19 в Свердловской области

17 января 2022, 11:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
537 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки.

Больше половины из них, 285, пришлись на областную столицу. Общее количество заболевших в регионе за время пандемии преодолело отметку в 206 тысяч.

324 госпитализированных больных находятся в тяжелом состоянии, из них 132 — на аппаратах искусственной вентиляции легких. 21 человек умер от COVID-19.

Выписались и отправились домой за прошедший день 739 свердловчан, сообщили в областном оперштабе.

В России были зарегистрированы 30 726 новых случаев заражения. 670 россиян умерли от коронавируса.

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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Статистика
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