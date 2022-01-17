Фигурант дела о массовом отравлении метанолом на Урале лишился гражданства

На данный момент Мамедову грозит до десяти лет колонии по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». В деле числятся и два других фигуранта: Армен Аветисян и Анар Айвазов. Сейчас они пребывают в СИЗО.