Лекции российского общества «Знание» набрали 320 млн просмотров

Помимо этого, «Знание» организовало самый масштабный практический воркшоп по созданию просветительских онлайн-проектов — просветительский хакатон. Его участниками стали три тысячи человек из России, Северной и Латинской Америки, Европы и Армении. Жюри хакатона рассмотрело около 300 кейсов и выбрало победителя, который получил грант в один миллион рублей.