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Новая эра в онлайн беттинге под влиянием новых штаммов COVID-19

17 января 04:51
Фото: 1MI
Без малого два года эпидемия Covid-19 вносит существенные корректировки в обычную и спортивную жизнь планеты. В 2020 году из-за распространения болезни пришлось впервые в истории сместить на один год проведение летних Олимпийских Игр, а также, чемпионат Европы по футболу и еще ряд крупных турниров.

Сказалось это и на любителях делать ставки онлайн через интернет, поскольку добрых три месяца в букмекерских линиях почти не было доступных для прогнозов событий из классических видов спорта.

Фото: pixabay.com

Возглавляющие рейтинг легальных букмекерских контор компании в экстренном порядке начали принимать онлайн ставки на виртуальные спортивные дисциплины. Из более привычных видов спорта оставался разве настольный теннис, матчи которого на разных турнирах игрались в «пузырях» без болельщиков. Жесткие условия карантинных ограничений практически парализовало общество, что могло болезненно сказаться на спорте и количеству любителей делать ставки дома.

Кто выиграл от пандемии, так это киберспортивная часть. По статистике, за 2020 год на сайтах ведущих беттинговых компаний было заключено в 3,5 раза больше ставок на киберспорт, чем за последние пять лет вместе взятых. Многие бетторы с ноля знакомились с этим направлением, и немало есть каперов, которые и теперь продолжают ставить на Dota2, League of Legends и другие разновидности киберспорта.

Какие риски несут новые штаммы Covid-19?

Лишь в 2021 году ситуация более-менее стабилизировалась — удалось провести перенесенные на год крупные мероприятия, постепенно болельщики начали возвращаться на трибуны. Но новые штаммы коронавируса не дремлют, и продолжают вносить коррективы в планы организаторов, мешая нормально проводить запланированные турниры.

Пускай учёные и называют штамм Омикрон менее опасным, но именно из-за него нарушены многие планы ведущего национального первенства по футболу (Английская Премьер-Лига) и сильнейшей хоккейной Лиги (НХЛ). Руководство АПЛ уже не знает, как и когда доигрывать множество перенесенных матчей по причине и без того переполненного календаря — кроме чемпионата, английские клубы сражаются за национальный кубок и Кубок Лиги, не считая ведущие команды, которые традиционно весной сражаются за еврокубковые трофеи.

Ситуация в НХЛ с резким увеличением заболевания среди хоккеистов вынудила сначала перенести несколько десятков матчей, а потом и вовсе уйти на внеплановый недельный локдаун. В связи с этим руководство Лиги приняло решение запретить игрокам участвовать в зимних Олимпийских Играх, что нанесет удар по репутации соревнований. Хоккейный турнир точно потеряет в зрелищности, что может отобразиться и на компаниях, занимающих высокие места в рейтингах букмекерских контор.

Пострадали и молодые хоккеисты. В период декабрь–январь традиционно проводится Молодежный Чемпионат Мира, в котором удалось сыграть только два тура, после чего было официально объявлено сначала о приостановке, а потом и переносе турнира на другой срок.

Фото: pixabay.com

Несмотря на появление вспышек по количеству заболеванию новыми штаммами Covid-19 по разным регионам, о тотальном локдауне, аналогичному весне-2020, речь не идет. Это значит, что избежать корректировок календаря в отдельных соревнованиях вряд ли удастся, но возможности делать ставки на спорт из дома азартные болельщики лишены не будут. Поможет в этом эксперт беттинга Юрий Павленок, который тут собирает бесплатные прогнозы на спорт от профессионалов.

#Спорт#Коронавирус
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