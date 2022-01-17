Кто выиграл от пандемии, так это киберспортивная часть. По статистике, за 2020 год на сайтах ведущих беттинговых компаний было заключено в 3,5 раза больше ставок на киберспорт, чем за последние пять лет вместе взятых. Многие бетторы с ноля знакомились с этим направлением, и немало есть каперов, которые и теперь продолжают ставить на Dota2, League of Legends и другие разновидности киберспорта.