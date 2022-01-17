Орал матом и угрожал избить: жителя Вагонки соседи обвиняют в жестокости с ребенком

Стены настолько тонкие, что его крики слышны почти каждую ночь. Не менее года орал точно! Как-то раз он орал на девочку, которая живет с ним в одной квартире, угрожал избить ее. Девочка плачет периодически. Как-то раз он крикнул, чтобы малышка выбирала, по какой части тела он ее ударит — по голове или половым органам. Иногда он просто орет отборным матом, поэтому не понятно, на кого и по какой причине. Отец он девочке или нет, я сказать не могу, только знаю, что он живет с мамой девочки, рассказала TagilCity.ru соседка беспокойного жильца Елена.