Под автомобиль в поселке Свердловской области попала 4-летняя девочка

Инцидент произошел 16 января в поселке Гари Гагаринского городского округа. По улице Колхозной двигался автомобиль «ВАЗ — 21102», за рулем был 60-летний водитель. В районе дома № 28 из-за припаркованной машины выбежала девочка и попала под колеса транспортного средства.
Как выяснилось позже, ребенку четыре года, он перебегал проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшую доставили в больницу и осмотрели. У нее выявлен перелом левой ноги в районе бедра.
Водитель пояснил, что автмобиль ехал со скоростью 30 километров в час. Появление пешехода на дороге стало для мужчины неожиданностью.
Также сотрудники ГИБДД выяснили, что всему виной невнимательность отца девочки. Он разговаривал со своей знакомой соседкой, отвлёкся на несколько секунд, и девочка побежала к дому, в котором они живут, через дорогу.
Девочка выбежала из-за автомобиля, который припарковал ее отец на противоположной стороне. У пешехода на одежде имелись световозращающие элементы. В отношении родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей,сообщили в обалстном управлении ГИБДД.
Действия детей вблизи проезжей части всегда необходимо контролировать, предупреждают полицейские. Но одного этого для безопасности мало. Объясняйте им правила дорожного движения и показывайте своим примером как нужно правильно переходить улицу.