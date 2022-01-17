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Под автомобиль в поселке Свердловской области попала 4-летняя девочка

17 января 00:43
Фото: управление ГИБДД Свердловской области
ГИБДД Свердловской области проводит проверку после ДТП с участием ребенка. Четырехлетняя девочка-пешеход попала под автомобиль.

Инцидент произошел 16 января в поселке Гари Гагаринского городского округа. По улице Колхозной двигался автомобиль «ВАЗ — 21102», за рулем был 60-летний водитель. В районе дома № 28 из-за припаркованной машины выбежала девочка и попала под колеса транспортного средства.

Как выяснилось позже, ребенку четыре года, он перебегал проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшую доставили в больницу и осмотрели. У нее выявлен перелом левой ноги в районе бедра.

Водитель пояснил, что автмобиль ехал со скоростью 30 километров в час. Появление пешехода на дороге стало для мужчины неожиданностью.

Также сотрудники ГИБДД выяснили, что всему виной невнимательность отца девочки. Он разговаривал со своей знакомой соседкой, отвлёкся на несколько секунд, и девочка побежала к дому, в котором они живут, через дорогу.

Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

Девочка выбежала из-за автомобиля, который припарковал ее отец на противоположной стороне. У пешехода на одежде имелись световозращающие элементы. В отношении родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей,сообщили в обалстном управлении ГИБДД.

Действия детей вблизи проезжей части всегда необходимо контролировать, предупреждают полицейские. Но одного этого для безопасности мало. Объясняйте им правила дорожного движения и показывайте своим примером как нужно правильно переходить улицу.

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