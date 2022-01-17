В Екатеринбурге сотрудницу полиции обвинили в краже подотчетных средств

Posted 17 января 2022,, 10:18
Published 17 января 2022,, 10:18
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Как сообщает «КП-Екатеринбург», женщина работала в отделении материально-технического обеспечения отдела тылового обеспечения. По версии следствия, она похитила 70 тысяч рублей из 280 тысяч, которые были ей выданы на хозяйственные нужды.
По словам источника КП, сотрудница получила 280 тысяч рублей, однако совершила закупки лишь на 210 тысяч. Если ее вина будет доказана, то лейтенанта могут лишить пенсии.
Представители регионального главка полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже.