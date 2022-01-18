Из окна больницы в Каменске-Уральском выпал мужчина

Posted 18 января 2022, 03:40
Published 18 января 2022, 03:40
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
Жителю Каменска-Уральского стало плохо на Рождество. Слабость валила с ног, голова болела, температура шкалила. Приехавшие погостить сын с женой спешно вызвали скорую.
В больнице выяснилось, что 84-летний мужчина заболел вневмонией. Сатурация кислорода крови была только 82 процента. Но скончался пациент не от респираторной болезни. Он выпал из окна и получил смертельные травмы.
Сын уральца рассказал E1, что отец страдал ослабленным зрением. Он ничего не видел одним глазом и мог принять высокий оконный проем в коридоре, например, за дверь в туалет.
Упав с высоты, пенсионер получил переломы ног, позвоночника и ребер. Пострадавшего нашли случайные прохожие, они-то и позвали на помощь. Хирурги сделали пациенту операцию, но он скончался.
Теперь его сын планирует обратиться в прокуратуру. Свердловчанин уверен: медперсонал не доглядел за отцом и намерен добиваться проверки.
Почему перемещения пациента не контролировали медсестры и дежурный врач — неизвестно.