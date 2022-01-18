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Posted 18 января 2022, 10:52

Published 18 января 2022, 10:52

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Обе купели Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа признаны безопасными

Обе купели Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа признаны безопасными

18 января 2022, 10:52
Фото: 1MI.
Список безопасных купелей в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе утвердило областное МЧС.

Тагильчанам официально разрешено купаться в купели на Нижнетагильском пруду в районе клуба моржей спортивно-оздоровительного учреждения «Спартак».

В Горноуральском городском округе официально нырнуть в прорубь можно в селе Лая на Верхнелайском пруде.

Спасатели напоминают, что в проруби рекомендуется находиться не более 1 минуты, а после купания обязательно растереть тело полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.

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#Общество#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Купель#Горноуральский городской округ
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