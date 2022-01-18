Обе купели Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа признаны безопасными

Posted 18 января 2022, 10:52
Published 18 января 2022, 10:52
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
Тагильчанам официально разрешено купаться в купели на Нижнетагильском пруду в районе клуба моржей спортивно-оздоровительного учреждения «Спартак».
В Горноуральском городском округе официально нырнуть в прорубь можно в селе Лая на Верхнелайском пруде.
Спасатели напоминают, что в проруби рекомендуется находиться не более 1 минуты, а после купания обязательно растереть тело полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.