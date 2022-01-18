Отправить сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса призвал Мишустин

Posted 18 января 2022, 13:41
Published 18 января 2022, 13:41
Modified 24 декабря 2024, 18:09
Updated 24 декабря 2024, 18:09
Об этом он сказал на совещании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Он обратил внимание, что сейчас рост заболеваемости не стал причиной увеличения госпитализаций. Именно они являются, по словам Мишустина, основным показателем опасности вируса.
Пока мы не наблюдаем такой доли тяжелых случаев болезни, как в ситуации с «дельтой». Тем не менее, нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий, говорит Мишустин.
Он отметил, что в ближайшее время будут отменены некоторые запланированные крупные мероприятия. Так, например, крупный инвестиционный форум уже был перенесен.
Оперативно решать возникающие вопросы и принимать меры призвал Мишустин глав регионов. В частности он рекомендовал организовать деятельность медучреждений, служб скорой помощи и «горячих линий».