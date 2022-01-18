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Posted 18 января 2022, 15:45

Published 18 января 2022, 15:45

Modified 29 ноября 2024, 18:31

Updated 29 ноября 2024, 18:31

Питерская банда обобрала уральского бизнесмена на 11 млн рублей

Питерская банда обобрала уральского бизнесмена на 11 млн рублей

18 января 2022, 15:45
Фото: 1MI.
Петербургская банда мошенников украла у бизнесмена из Екатеринбурга 11,4 млн рублей.

Весной 2020 года уральский предприниматель, торгующий строительной и горнодобывающей техникой, заключил договор с фирмой из Санкт-Петербурга на сумму 12,3 млн рублей о поставке мобильного дробильного комплекса «Metso».

После того, как мужчина внес предоплату в 11,4 млн рублей, выполнение обязательств договора со стороны фирмы из города на Неве остановилось. Екатеринбургский бизнесмен дважды летал в Санкт-Петербург, и, если сначала его заверяли, что комплекс скоро поставят, то во время второй поездки напрямую сказали, что техники не будет и обращаться в правоохранительные органы бесполезно, так как их «крышует» авторитет из криминального мира.

Однако уралец все же написал заявление, и в итоге в январе 2022 члены банды были задержаны. Главу преступной группы задержали в деревне Новополье Ленинградской области, где он проживал по соседству с коллегой. Задержали и других членов банды — всего под суд пойдет 7 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

#Происшествия#Новости УрФО#Мошенничество#Бизнесмен#Банда#Екатеринбург
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