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Posted 18 января 2022, 11:04

Published 18 января 2022, 11:04

Modified 24 декабря 2024, 18:09

Updated 24 декабря 2024, 18:09

Список безопасных купелей в Свердловской области озвучили в МЧС

Список безопасных купелей в Свердловской области озвучили в МЧС

18 января 2022, 11:04
Фото: 1MI.
МЧС опубликовало список купелей, официально разрешенных для крещенских купаний в Свердловской области.

Всего в список вошли 90 купелей в 45 муниципальных образованиях региона, из них 13 — в столице области.

В Первоуральске будет работать купель в районе дома № 11 по улице Шагина, в Верхней Салде — в районе лодочной станции на улице Калинина, в Нижней Салде — в районе Никольского Храма, напротив дома № 1 по улице Розы Люксембург, в Алапаевске — на городском пруде, в Кушвинском городском округе — на Верхнебарачинском пруде.

Следить за безопасностью купания будут 1,5 тысячи человек: спасатели, медики, полицейские и другие.

Обе купели Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа признаны безопасными
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#Общество#Кушва#Верхняя и Нижняя Салда#Первоуральск#Алапаевск#Свердловская область#Крещение#Купель
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