Бунт из-за питания в школьной столовой подняли родители в Екатеринбурге

Компания ООО «Аппетит» выигрывает тендеры уже не впервые. Предыдущий контракт действовал с 2019 по 2021 год и оценивался в 13 миллионов рублей. В то же время комбинат обслуживал школы № 6, 25 и 57. Новый контракт заключен со школами № 1 и 57. Его стоимость 17,5 миллиона рублей.