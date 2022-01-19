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Posted 19 января 2022, 07:58

Published 19 января 2022, 07:58

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Перевести сотрудников на удаленную работу рекомендовано в Свердловской области

Перевести сотрудников на удаленную работу рекомендовано в Свердловской области

19 января 2022, 07:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Перевести сотрудников на дистанционную работу рекомендовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом говорится в его новом указе, который начнет действовать с 20 января.

При этом власти с 20 января должны перевести на дистант 30% работников. Для остальных работодателей мера носит рекомендательный характер.

Исключением являются региональные медорганизации, организации соцобслуживания, образовательные учреждения и пожарно-технические учреждения, отметили в оперативном штабе Свердловской области.

Кроме того, снова начнут действовать QR-коды, а также запрещены развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах, но запрет на их работу в ночное время не возвращается.

Развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены в Свердловской области
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#Общество#Коронавирус#Евгений Куйвашев#Ограничения#Пандемия
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