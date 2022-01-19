Перевести сотрудников на удаленную работу рекомендовано в Свердловской области

Posted 19 января 2022, 07:58
Published 19 января 2022, 07:58
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
При этом власти с 20 января должны перевести на дистант 30% работников. Для остальных работодателей мера носит рекомендательный характер.
Исключением являются региональные медорганизации, организации соцобслуживания, образовательные учреждения и пожарно-технические учреждения, отметили в оперативном штабе Свердловской области.
Кроме того, снова начнут действовать QR-коды, а также запрещены развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах, но запрет на их работу в ночное время не возвращается.