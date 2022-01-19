Профессор Хотимченко рассказал о недопустимости употребления алкоголя ежедневно

Posted 19 января 2022,, 13:33
Published 19 января 2022,, 13:33
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Организм обычно человека изо дня в день производит 10 граммов спиртного, однако алкоголь «сразу сгорает». Это занимает доли секунды, пишет NEWS.ru.
Не существует такого понятия как допустимая доза спиртного. Публикации о том, что в день можно выпивать бокал вина, являются, как правило, историями из жизни. То же самое относится к заметкам о пользе алкоголя. Утверждения, что в вине есть полезные вещества, которые спасут от атеросклероза, не имеют ничего общего с доказательной медициной.
Ученый пояснил, что в алкоголизм могут перерасти даже маленькие ежедневные дозы горячительного. Многое зависит от генетического кода каждого потребителя.
«Сегодня 50 граммов, завтра 50, а через неделю будет 100, и потом будет мало, вот как это работает», — резюмировал Сергей Хотимченко.