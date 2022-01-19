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Posted 19 января 2022,, 13:33

Published 19 января 2022,, 13:33

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Профессор Хотимченко рассказал о недопустимости употребления алкоголя ежедневно

19 января 2022, 13:33
Доктор медицинских наук, профессор Сергей Хотимченко подчеркнул, что не существует допустимой дозы спиртного. Ежедневно пить алкоголь нельзя.

Организм обычно человека изо дня в день производит 10 граммов спиртного, однако алкоголь «сразу сгорает». Это занимает доли секунды, пишет NEWS.ru.

Не существует такого понятия как допустимая доза спиртного. Публикации о том, что в день можно выпивать бокал вина, являются, как правило, историями из жизни. То же самое относится к заметкам о пользе алкоголя. Утверждения, что в вине есть полезные вещества, которые спасут от атеросклероза, не имеют ничего общего с доказательной медициной.

Ученый пояснил, что в алкоголизм могут перерасти даже маленькие ежедневные дозы горячительного. Многое зависит от генетического кода каждого потребителя.

«Сегодня 50 граммов, завтра 50, а через неделю будет 100, и потом будет мало, вот как это работает», — резюмировал Сергей Хотимченко.

#Общество
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