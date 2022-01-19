Развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены в Свердловской области

Согласно новому указу, QR-коды вернутся в госорганы и органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, базы и дома отдыха, а также санатории. Кроме того, власти должны с 20 января перевести 30% персонала на удаленную работу. При этом работа общепита в ночное время с 23.00 до 06.00 не запрещается.