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Posted 19 января 2022, 07:45

Published 19 января 2022, 07:45

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены в Свердловской области

Развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены в Свердловской области

19 января 2022, 07:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Зрелищно-развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах Свердловской области были запрещены. Нельзя проводить их и вне специально предназначенных для этого мест. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Также были ужесточены и другие коронавирусные ограничения. Документ вступит в силу 20 января 2022 года.

Согласно новому указу, QR-коды вернутся в госорганы и органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, базы и дома отдыха, а также санатории. Кроме того, власти должны с 20 января перевести 30% персонала на удаленную работу. При этом работа общепита в ночное время с 23.00 до 06.00 не запрещается.

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#Экономика#Коронавирус#Кафе#Свердловская область#Ограничения#Рестораны#Пандемия
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