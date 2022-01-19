В Свердловской области возобновилось действие QR-кодов

Posted 19 января 2022, 08:15
Published 19 января 2022, 08:15
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
Новый текст областного указа приводится в открытом доступе. По нему QR-код будет нужен при входе в целый ряд административных зданий, в которых располагаются структуры законодательной, судебной, и исполнительной власти.
Еще эта мера борьбы с коронавирусной инфекцией должна применяться базами и домами отдыха, учреждениями санаторно-курортного лечения.
Зрелищно-развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах запрещаются. Проведение концертов и других подобных массовых мероприятий вне предназначенных для этого мест — тоже.
Также по тексту указа, с 24 января на удаленку планируют отправить не менее 30% гражданских, муниципальных служащих, и иных работников. Однако это не коснется государственных медицинских организаций, управлений и отделов социального обслуживания, администраций муниципалитетов, и пожарно-технических учреждений.