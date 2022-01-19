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Posted 19 января 2022, 08:15

Published 19 января 2022, 08:15

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

В Свердловской области возобновилось действие QR-кодов

В Свердловской области возобновилось действие QR-кодов

19 января 2022, 08:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о противодействии распространению коронавирусной инфекции. Действие QR-кодов возобновлено.

Новый текст областного указа приводится в открытом доступе. По нему QR-код будет нужен при входе в целый ряд административных зданий, в которых располагаются структуры законодательной, судебной, и исполнительной власти.

Еще эта мера борьбы с коронавирусной инфекцией должна применяться базами и домами отдыха, учреждениями санаторно-курортного лечения.

Зрелищно-развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах запрещаются. Проведение концертов и других подобных массовых мероприятий вне предназначенных для этого мест — тоже.

Также по тексту указа, с 24 января на удаленку планируют отправить не менее 30% гражданских, муниципальных служащих, и иных работников. Однако это не коснется государственных медицинских организаций, управлений и отделов социального обслуживания, администраций муниципалитетов, и пожарно-технических учреждений.

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#Политика#Новости УрФО#Нижний Тагил#Касается каждого#Свердловская область#Губернатор#Екатеринбург#QR-код
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