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Posted 19 января 2022, 10:42

Published 19 января 2022, 10:42

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Вакцинацию школьников Тагила от COVID-19 прокомментировали в управлении образования

Вакцинацию школьников Тагила от COVID-19 прокомментировали в управлении образования

19 января 2022, 10:42
Фото: 1MI.
Детей от коронавируса в Нижнем Тагиле готовятся прививать в поликлинике. Делается это с согласия и по воле их родителей.

Об этом в интервью ТК «Телекон» заявила начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева. По ее словам, детская поликлиника уже консультирует родителей, которые хотят защитить своих школьников от опасного заболевания.

Никаких рекомендаций со стороны министерства образования (по обязательной вакцинации детей, прим. ред) в наш адрес не поступало. Я знаю, что детская городская поликлиника для изучения, так скажем, тех родителей, которые хотели бы вакцинировать своих детей от COVID-19 и тем самым защитить их, собирает информированные согласия,указала чиновница.

Также начальник управления образования в подробностях рассказала о тестировании школьников на наличие коронавирусной инфекции. Решение это принималось коллегиально, после консультаций c представителями Роспотребнадзора.

Принято решение о том, чтобы протестировать учащихся школы № 77, школы № 18 и воспитанников детского сада № 129 МАДОУ «Радость». После чего будут, видимо, сделаны какие-то выводы, пояснила руководитель.

По словам начальника управления образования, выбор именно в пользу этих трех учреждений не случаен. Например, в указанной гимназии к концу прошлого года было довольно много заболевших коронавирусом, а в 77 школе обучаются спорстмены, которые постоянно выезжают на соревнования. Тестирование на коронавирус позволит выявить бессимптомных носителей вируса.

Протяженные каникулы позволили детей разобщить. Ситуация успокоилась. В настоящее время по ОРВИ закрыты восемь групп в восьми детских садах и два класса в двух школах. По ковиду — один класс в одной школе. Но ситуация может поменяться, если придет следующая волна пандемии, подвела черту Татьяна Удинцева.

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#Общество#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Поликлиника#Вакцинация#Прививки
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