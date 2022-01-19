Вакцинацию школьников Тагила от COVID-19 прокомментировали в управлении образования

Никаких рекомендаций со стороны министерства образования (по обязательной вакцинации детей, прим. ред) в наш адрес не поступало. Я знаю, что детская городская поликлиника для изучения, так скажем, тех родителей, которые хотели бы вакцинировать своих детей от COVID-19 и тем самым защитить их, собирает информированные согласия,указала чиновница.