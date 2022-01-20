Работники предприятия в Свердловской области объявили голодовку

Posted 20 января 2022, 15:38
Published 20 января 2022, 15:38
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
Работники ООО «Лотас» в деревне Голенищево писали обращения главе региона Евгению Куйвашеву, а также в Следственный комитет по Свердловской области. Однако, по словам объявивших голодовку людей, официальные ведомства игнорируют их обращения.
В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что ведомство проводит проверку соблюдения прав работников ООО «Лотас». Также свою проверку ведет трудовая инспекция.
Также в прокуратуре подчеркивают, что написавшие обращения работники действуют в интересах бывшего директора предприятия, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщает Ура.ру.