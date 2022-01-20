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Posted 20 января 2022, 15:38

Published 20 января 2022, 15:38

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Работники предприятия в Свердловской области объявили голодовку

Работники предприятия в Свердловской области объявили голодовку

20 января 2022, 15:38
Фото: 1MI.
Работники сельскохозяйственного предприятии в Свердловской области объявили голодовку из-за проблем с работой и зарплатами.

Работники ООО «Лотас» в деревне Голенищево писали обращения главе региона Евгению Куйвашеву, а также в Следственный комитет по Свердловской области. Однако, по словам объявивших голодовку людей, официальные ведомства игнорируют их обращения.

В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что ведомство проводит проверку соблюдения прав работников ООО «Лотас». Также свою проверку ведет трудовая инспекция.

Также в прокуратуре подчеркивают, что написавшие обращения работники действуют в интересах бывшего директора предприятия, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщает Ура.ру.

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#Общество#Прокуратура#Предприятие#Голодовка
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