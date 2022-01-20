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Posted 20 января 2022, 05:29

Published 20 января 2022, 05:29

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Сотрудник ЕВРАЗ КГОК потратил 500 тыс завода на инструменты для халтуры по квартирам

Сотрудник ЕВРАЗ КГОК потратил 500 тыс завода на инструменты для халтуры по квартирам

20 января 2022, 05:29
Фото: 1MI.
Сотрудник ЕВРАЗ КГОК совершил большую растрату и организовал бизнес по ремонту квартир в Качканаре. Об этом TagilCity сообщил осведомленный источник.

На Качканарском горно-обогатительном комбинате электромеханик одного из цехов за 9 месяцев прошлого года потратили все деньги, предназначенные для покупок на рабочие нужды. В ходе проверки со стороны полиции выяснилось, работник предприятия ЕВРАЗа в Качканаре воспользовался банковский картой цеха для покупки инструментов в личное пользование.

Средства, выделенные цеху на год, мужчина потратил за 9 месяцев, это вызвало подозрения. После изучения расходов стало известно, что по корпоративной карте с ежемесячным лимитом 30 тысяч рублей электромеханик купил среди прочего бензопилу, бытовую технику и наборы инструментов.

Приобретенные незаконным путем инструменты нашли у подозреваемого в машине, сообщает источник TagilCity.ru. Предположительно, они использовались для оказания коммерческих услуг по ремонту квартир в Качканаре.

Оперативные комментарии от полиции и ЕВРАЗ КГОК получить не удалось, редакция направит запросы для выяснения подробностей произошедшего и последствий для сотрудника предприятия.

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