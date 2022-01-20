Туры с кэшбэком из Нижнего Тагила по России

Posted 20 января 2022, 12:18
Published 20 января 2022, 12:18
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
Получить карту можно онлайн или в банках Нижнего Тагила и Свердловской области. Первый этап программы был реализован в 2020 году. Впоследствии было принято решение провести акцию снова в 2021 году. Она запускалась летом и осенью. В текущем году предложение действует с 18 января до 12 апреля.
С 18 января в России открывается новый этап программы по поддержке туристов и российских туристических операторов. Продолжительность нового этапа программы составляет примерно 12 недель. По условиям программы при оплате тура картой «МИР» покупателю возвращается 20% от потраченных средств, если соблюдены все требования.
Получить карту «МИР» можно в банке, расположенном в Свердловской области или другом регионе страны. Для начисления субсидии необходима регистрация в программе лояльности системы «МИР». После этого путешественник может забронировать тур и оплатить его онлайн на странице партнера.
Зачем был запущен новый этап программы в 2022 году:
Ограничения по стоимости услуг не установлены. Возможно начисление возврата до 20 000 рублей. Чтобы получить максимальную сумму возврата, требуется оплатить тур стоимостью от 100 000 рублей. Купить путевку из Нижнего Тагила можно в любой регион РФ. Деньги будут возвращены на счет оплаты в течение 5 рабочих суток. Для того чтобы вернуть часть средств, путевку следует оформлять у туроператора, входящего в список Единого федерального реестра.
На Восточном экономическом форуме глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в 2022 году акция будет действовать в низкий туристический сезон, в период высокого сезона она не требуется.
В 2022 году запланировано открытие акции не только с 18 января, но и с 1 октября. По словам главы Ростуризма, программу не планируется проводить с мая по сентябрь, так как в этот туристический сезон показатели спроса остаются высокими. Она отметила, что участвовать в акции с cashback можно после старта продаж и путешествовать до 30 апреля включительно.
Для получения кэшбэка гражданину требуется оформить карту «МИР» и зарегистрировать ее в программе лояльности. После этого можно выполнить платеж в режиме онлайн на сайте туристического оператора — партнера акции.
Пройти процедуру регистрации в программе лояльности можно дистанционно через сайт или приложение для смартфона. Если не зарегистрироваться в программе, получить субсидию будет невозможно.
Вернуть часть средств можно только при бронировании путевок в пределах РФ. В этом году организаторы охватили все регионы и российские направления. Первоначально в программе участвовали только некоторые субъекты, но в текущем году акция распространилась на 85 регионов.
За какие услуги начисляются средства:
Ознакомиться с предложениями по акции и списком партнеров можно на сайте мирпутешествий.рф.
Приобрести тур из Нижнего Тагила и Свердловской области можно, воспользовавшись услугами турагентства или партнерским сайтом. На этой странице представлены сервисы для бронирования с возможностью получения кэшбэка.
На портале можно выбрать круиз и ознакомиться с перечнем санаториев в разных регионах, за отдых в которых можно вернуть часть денег. На сайте представлены туроператоры и отели, которые можно выбрать при помощи списка или поисковой строки.
Перед путешествием рекомендуется заранее уточнить необходимость прохождения теста на коронавирус или получения сертификата о выполнении прививки. Сейчас в общественном транспорте рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты.
При выборе путевки лучше заранее выбрать цели поездки. К примеру, можно отправиться в спортивный тур или круиз по морю, поехать на горнолыжный курорт, в санаторий для оздоровления, выбрать путевку с экскурсиями по культурным местам и т. д.
Если турист выполнил все условия программы, ему будет начислен кэшбэк в размере 20 процентов от стоимости покупки. Наибольшая сумма возврата составляет 20 000 рублей при выполнении одной транзакции. Оплачивать услуги одной картой можно неоднократно.
К примеру, при покупке тура за 50 000 рублей пользователю вернется 10 000 рублей в течение 5 рабочих дней. Однако сумма возврата не превышает 20 000 рублей даже при оплате услуг от 100 000. Например, если турист оплатит услуги на 150 000 рублей, ему будет возвращено 20 000.
Для возврата части средств за поездки по России требуется пройти процедуру регистрации в программе лояльности. Оплачивать услуги можно только онлайн картой »МИР» после регистрации в программе лояльности.
Допускается оплата виртуальной картой, полученной через приложение. Акция действительна для путевок по России, купить туры из Нижнего Тагила в другие страны с кэшбэком не получится. Оплата производится сразу в размере 100%.