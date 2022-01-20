Туры с кэшбэком из Нижнего Тагила по России

В 2022 году запланировано открытие акции не только с 18 января, но и с 1 октября. По словам главы Ростуризма, программу не планируется проводить с мая по сентябрь, так как в этот туристический сезон показатели спроса остаются высокими. Она отметила, что участвовать в акции с cashback можно после старта продаж и путешествовать до 30 апреля включительно.