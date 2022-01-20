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Posted 20 января 2022, 06:11

Published 20 января 2022, 06:11

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

В Свердловской области ударят 20-градусные морозы

В Свердловской области ударят 20-градусные морозы

20 января 2022, 06:11
Фото: 1MI.
Гидрометцентр Свердловской области прогнозирует усиление морозов на Среднем Урале. Уже к выходным в регионе будет ниже 20 градусов Цельсия.

На Среднем Урале ожидают вторжение холодного атмосферного воздуха из Сибири. Свердловские синоптики это связывают с циклоническим вихрем, который движется с востока.

Результатом этого будут усиливающиеся морозы. Уже в ночь на 21 января оттепель закончится и температура опустится до 14 градусов. После чего тенденция к понижения сохранится. Днем 23 января ожидается до -15°С, а ночью — до -20°С.

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко объяснила это усилением позиций сибирского антициклона, в зоне которого окажется наш регион. На севере будет холоднее на 6-7 градусов, отметила она.

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#Общество#Свердловская область#Мороз#Морозы#Екатеринбург
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