В Свердловской области ударят 20-градусные морозы

Posted 20 января 2022, 06:11
Published 20 января 2022, 06:11
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
На Среднем Урале ожидают вторжение холодного атмосферного воздуха из Сибири. Свердловские синоптики это связывают с циклоническим вихрем, который движется с востока.
Результатом этого будут усиливающиеся морозы. Уже в ночь на 21 января оттепель закончится и температура опустится до 14 градусов. После чего тенденция к понижения сохранится. Днем 23 января ожидается до -15°С, а ночью — до -20°С.
Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко объяснила это усилением позиций сибирского антициклона, в зоне которого окажется наш регион. На севере будет холоднее на 6-7 градусов, отметила она.