Все дискотеки и вечеринки запрещены в Свердловской области

Posted 20 января 2022, 11:53
Published 20 января 2022, 11:53
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
Об этом рассказал вице-губернатор Павел Креков, поясняя новые изменения в указе губернутора. Данные решения были приняты в связи со значительно более высокой заразностью штамма «омикрон» в сравнении с предыдущими штаммами.
Что сейчас должно отсутствовать — это разного рода дискотеки и подвижности, которые чаще всего проходят в ресторанах и ночных клубах,подчеркнул Креков.
Концертно-театральные мероприятия в регионе теперь разрешено проводить только на специализированных площадках, где возможно рассадить зрителей на необходимом расстоянии при 75-процентной заполняемости зала.