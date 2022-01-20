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Posted 20 января 2022, 11:53

Published 20 января 2022, 11:53

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Все дискотеки и вечеринки запрещены в Свердловской области

Все дискотеки и вечеринки запрещены в Свердловской области

20 января 2022, 11:53
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Любые дискотеки и вечеринки запрещены в Свердловской области в связи с приходом штамма «омикрон» в регион.

Об этом рассказал вице-губернатор Павел Креков, поясняя новые изменения в указе губернутора. Данные решения были приняты в связи со значительно более высокой заразностью штамма «омикрон» в сравнении с предыдущими штаммами.

Что сейчас должно отсутствовать — это разного рода дискотеки и подвижности, которые чаще всего проходят в ресторанах и ночных клубах,подчеркнул Креков.

Концертно-театральные мероприятия в регионе теперь разрешено проводить только на специализированных площадках, где возможно рассадить зрителей на необходимом расстоянии при 75-процентной заполняемости зала.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Свердловская область#Ограничения
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