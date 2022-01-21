Пункт вакцинации от коронавируса появится прямо в храме в Артемовском

Posted 21 января 2022, 08:17
Published 21 января 2022, 08:17
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
Прививки от коронавируса будут ставиться в храме во имя святого пророка Божия Илии по адресу Советская, 121. В больнице отметили, что благословение дано временным управляющим местной епархии епископом Мефодием.
На вакцинацию планируют прийти благочинный Николай (Трушников) и его супруга. Это для них будет уже ревакцинация. Всего на прививку пока записались семеро человек. При посещении храма для прохождения вакцинации нужно взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.