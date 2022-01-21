Пункт вакцинации от коронавируса появится прямо в храме в Артемовском

На вакцинацию планируют прийти благочинный Николай (Трушников) и его супруга. Это для них будет уже ревакцинация. Всего на прививку пока записались семеро человек. При посещении храма для прохождения вакцинации нужно взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.