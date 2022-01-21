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Posted 21 января 2022, 08:17

Published 21 января 2022, 08:17

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Пункт вакцинации от коронавируса появится прямо в храме в Артемовском

Пункт вакцинации от коронавируса появится прямо в храме в Артемовском

21 января 2022, 08:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Пункт вакцинации появится в храме Артемовского. Горожанам предлагается в воскресенье 23 января в 11.30. Об этом говорится на сайте артемовской районной больницы.

Прививки от коронавируса будут ставиться в храме во имя святого пророка Божия Илии по адресу Советская, 121. В больнице отметили, что благословение дано временным управляющим местной епархии епископом Мефодием.

На вакцинацию планируют прийти благочинный Николай (Трушников) и его супруга. Это для них будет уже ревакцинация. Всего на прививку пока записались семеро человек. При посещении храма для прохождения вакцинации нужно взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Храм#Артемовский#Вакцинация
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